Microsoft позволит улучшить сбор и анализ доказательств военных преступлений РФ.

На фоне полномасштабного российского вторжения компания Microsoft предоставит Украине бесплатный доступ к своей облачной платформе Azure.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, о соответствующем решении договорились во время встречи в Мюнхене Генеральный прокурор Андрей Костин и вице-президент Microsoft Брэд Смит.

Microsoft позволит улучшить сбор и анализ доказательств военных преступлений РФ. Как говорится в сообщении, установление полной цепи тех, кто стоит за преступлениями, невозможно без применения методов OSINT - разведка на основе открытых данных.

Видео дня

"Масштабы военных преступлений России требуют современных цифровых решений для сбора и анализа доказательств. Искренне благодарен за предоставление бесплатного доступа к самой современной системе Microsoft Azure... Щедрый жест Microsoft в поддержку Украины усилит способность украинских прокуроров и следователей расследовать зверства, совершенные военными РФ", - отметил Генпрокурор.

Microsoft и война в Украине

В конце марта 2022 года работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу в России.

В марте 2022 года 2022 года компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы.

В июне стало известно, что корпорация Microsoft присоединилась к списку известных технологических компаний, которые сокращают или вовсе покидают Россию после вторжения в Украину.

Корпорация Microsoft расширила поддержку Украины до конца 2023 года и заявила о предоставлении технологической помощи на 100 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: