Отмечается, что это, вероятно, корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows

На сайте американской корпорации Microsoft у жителей России снова появилась возможность скачивать операционную систему Windows без VPN.

Установить можно любую версию ОС от Windows 7 до последней вышедшей, пишут "Известия".

Отмечается, что хотя загрузить программное обеспечение может любой пользователь, активировать его можно только с ключом. Вероятно, это делается для поддержки россиян, которые уже приобрели ОС.

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"Страница с загрузкой ОС действительно открывается в России. Скорее всего, это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows", — объяснил IT-эксперт Дмитрий Бевза.

Ранее из-за геоблокировки пользователям из РФ было трудно легально переустановить ОС при приобретении нового устройства или замене жесткого диска. По его мнению, Microsoft не хочет терять российских рынок и прибыль.

"Сейчас компания не может продавать корпоративные лицензии, а это огромный объем рынка. Поэтому они и закрывают глаза на то, что официальные партнеры Microsoft продают коробки и ключи, ввезенные путем параллельного импорта. Кроме того, сильно поменялась диспозиция внутри самой компании — в приоритете вновь именно бизнес", - подытожил аналитик Эльдар Муртазин.

Microsoft и реакция на войну в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце марта работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу в России.

В марте компания приостановила продажу новых продуктов и услуг в России, но продолжала поддерживать существующих клиентов и поддерживать там офисы.

В июне стало известно, что корпорация Microsoft присоединилась к списку известных технологических компаний, которые сокращают или вовсе покидают Россию после вторжения в Украину.

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