Ранее президент Microsoft Брэд Смит заявлял, что его компания продолжит вести бизнес в РФ.

Работники Microsoft призвали руководство полностью прекратить работу в России.

Об этом сообщает издание Reuters.

Отмечается, что в этом месяце глава компании Брэд Смит написал президенту Украины четкое сообщение: несмотря на призывы Киева разорвать все связи с рф, американский программный гигант продолжит вести бизнес в стране с несанкционированными клиентами, включая школы и больницы.

"Лишение этих учреждений обновлений программного обеспечения и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность невинных мирных жителей, в том числе детей и пожилых людей", – цитирует Reuters слова Смита.

Однако он добавил, что компания обсуждает с правительствами США, Великобритании и ЕС, "останавливать ли все текущие услуги и поддержку" в России, и будет двигаться "в ногу с их санкциями и другими экономическими целями".

Решение Microsoft сохранить деятельность в России, несмотря на призывы Украины, возмутило группы рабочих команды Microsoft и других многих западных компаний, из-за чего они призвали руководство полностью выйти из России после ее вторжения в Украину. К команде Microsoft присоединились работники SAP и IBM.

На днях в Минцифры прокомментировали победы на цифровом санкционном фронте против РФ. Так, социальная сеть TikTok запретила россиянам публиковать видео даже через VPN, а российские компании больше не смогут выпускать Android-смартфоны.

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