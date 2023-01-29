В Вильнюсе нашли работу 6800 беженцев из Украины, в Каунасе - 2900, в Клайпеде - 2600.

С начала российского военного вторжения в Украину в Литве смогли найти работу только 21 тысяча украинцев.

Как говорится в материалах исследования, проведенного Вильнюсским офисом Международной организации по миграции (IOM Lietuva) совместно с литовским агентством по трудоустройству SOPA, больше всего украинцев работают в крупных городах Литвы, сообщает Delfi.

В частности, в Вильнюсе нашли работу 6800 беженцев из Украины, в Каунасе - 2900, в Клайпеде - 2600. Однако78,4% участников опроса сказали, что хотели бы сменить работу.

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41% считают зарплату слишком низкой, 28,2% хотели бы работать в сфере своей квалификации, а 12,8% - жалуются на тяжелые условия труда.

"В ноябре-декабре 2022 года мы провели опрос, в котором участвовали 104 респондента. Самые частые причины, по которым украинцы не могут устроиться на работу - языковой барьер и уход за детьми. Большая часть женщин из Украины приехала не только с малолетними детьми, но и с пожилыми членами семьи, поэтому на них лежит двойная нагрузка, найти работу в таком случае бывает нелегко", - пояснила представительница SOPA Инга Шукайтене.

Кроме того, исследование показало, что 46,2% респондентов думают об открытии своего бизнеса в Литве, но им не хватает информации. Почти половина отмечают нехватку консультаций у специалистов.

Рынок труда во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 15 мая на украинском рынке труда спрос на работу значительно превышал ее предложение.

По данным опроса, проведенного среди своих бизнес-клиентов, в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать - 3,6%; работающих – 80,1%.

По состоянию на 4 сентября в Польше смогли найти работу более миллиона украинцев.

11 октября 2022 года в ЕС запустили портал по поиску работы для украинцев.

По состоянию на 23 декабря 2022 года трое из четверых украинцев в Германии не могли найти работу.

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