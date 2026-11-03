Samsung изменит дизайн Galaxy S27 Ultra, сделав его более 'айфоновским' (фото)

Главное сходство – широкий горизонтальный блок камер на задней панели.

В сети появились новые подробности о дизайне будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S27 Ultra. Авторы Android Headlines создали физический макет устройства на основе эксклюзивных CAD-чертежей и сравнили его с Galaxy S26 Ultra и iPhone 18 Pro.

Главным нововведением Galaxy S27 Ultra станет переработанный блок основных камер. Вместо отдельных объективов, расположенных вертикально в левой части корпуса, Samsung установит их в общий горизонтальный прямоугольный модуль в верхней части задней панели. Такой дизайн стал популярен среди китайских производителей смартфонов после выхода iPhone 17 Pro.

Размеры Galaxy S27 Ultra должны составить 163,76 × 78,25 × 7,97 мм. Для сравнения, габариты Galaxy S26 Ultra – 163,6 × 78,1 × 7,9 мм. Таким образом, новое устройство окажется лишь немного выше, шире и толще предшественника. Основные изменения коснутся именно оформления задней панели.

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В самом блоке камер будут установлены три фотосенсора: основной на 200 мегапикселей, широкоугольный 50 Мп и телеобъектив 50 Мп с 5‑кратным приближением. От второго 3‑кратного телеобъектива Samsung в новом поколении откажется.

В Android Headlines предположили, что такая конструкция потенциально улучшит совместимость смартфона с магнитными аксессуарами – беспроводными зарядками и внешними аккумуляторами. У Galaxy S26 Ultra крупный выступ камеры иногда мешает правильно расположить такие аксессуары даже при использовании специальных чехлов.

В то же время новый дизайн вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые называют его неудачным шагом назад и одним из самых спорных решений Samsung за последние годы. Кроме того, владельцам Galaxy S26 Ultra, вероятно, придется покупать новые чехлы из-за нового расположения камер.

Официальная презентация серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. В обновленную флагманскую линейку Samsung впервые войдут сразу четыре модели: базовый Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus, совершенно новый Galaxy S27 Pro и топовый Galaxy S27 Ultra .

По слухам, Galaxy S27 Pro станет более компактной версией Ultra, но без встроенного стилуса S Pen и продвинутого телеобъектива.

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