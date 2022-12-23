Основная причина, по которой украинцам в Германии трудно найти работу - язык.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия приняла около 600 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста, однако найти работу там смогли лишь 142 тысячи украинцев.

Как сообщило посольство Германии в Украине изданию LIGA.net, основная причина, по которой украинцам в Германии трудно найти работу - язык.

Еще одним препятствием для трудоустройства украинцев в Германии является признание профессиональных квалификаций, особенно учителей и врачей.

Видео дня

Кроме того, вопрос ухода за детьми также играет важную роль при приеме на работу. Травматический опыт войны или психические нагрузки также могут помешать трудоустройству.

Всего в Германии по состоянию на 6 декабря находилось 1,037 млн беженцев из Украины, из которых более 988 тысяч подали заявки на временную защиту.

Среди них: 420 тысяч - женщины в возрасте от 18 до 63 лет (41%), 354 тысяч - дети (34%), 177 тысяч - мужчины в возрасте от 18 до 63 лет (17%), 82 тысяч - взрослые в возрасте от 64 лет (8%).

Все беженцы из Украины, которые в этом нуждаются, могут получать в Германии государственную поддержку в виде предоставления жилья, питания, медицинского страхования и ежемесячного денежного содержания.

Рынок труда во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 15 мая на украинском рынке труда спрос на работу значительно превышал ее предложение.

По данным опроса, проведенного среди своих бизнес-клиентов, в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать - 3,6%; работающих – 80,1%.

По состоянию на 4 сентября в Польше смогли найти работу более миллиона украинцев.

11 октября 2022 года в ЕС запустили портал по поиску работы для украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: