'Сказала все прямо в глаза': глава МИД Канады резко раскритиковала Лаврова на саммите G20

Кроме того, она не приняла участия в совместной фотосессии с российским министром.

Во время встречи министров иностранных дел "Группы двадцати" (G20) глава канадского МИД Анита Ананд обвинила российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в действиях РФ в Украине. Об этом она рассказала канадскому телеканалу CBC.

Она отметила, что во время встречи сидела напротив Лаврова и "прямо в глаза" обвинила его в действиях РФ в Украине. Кроме того, она назвала постоянные атаки Москвы на Украину "абсолютно недопустимыми" и добавила, что они противоречат международному праву.

Кроме того, Ананд раскрыла подробности бойкота группового фото министров G20 с Лавровым. Она отметила, что лично она пропустила фотосессию из-за того, что у нее был самолет. Однако, будь она на месте, она все равно пропустила бы групповую фотографию в знак протеста, как и ее коллеги из других стран.

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"Я совершенно не хочу фотографироваться с Сергеем Лавровым", – подчеркнула она.

Кроме того, Ананд раскритиковала решение о возвращении России к участию в чемпионате мира по хоккею. Она подчеркнула, что это "очень нежелательное решение, учитывая геополитическую ситуацию и действия России".

Помощь Канады Украине

Ранее стало известно, что Канада присоединится к общему кредиту ЕС для Украины в размере 90 млрд евро. По данным СМИ, Оттава должна передать Киеву 500 млн евро помощи в рамках этих договоренностей.

Также в сентябре стало известно, что Канада выделила Украине пакет оборонной и энергетической помощи для подготовки к зиме. Отмечалось, что в этот пакет войдут боеприпасы для систем ПВО "Пэтриот", а также для боевых самолетов Украины, предназначенные для противодействия "Шахедам".

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