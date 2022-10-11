Комиссия нацелена на быструю и эффективную интеграцию граждан Украины в рынок труда.

Комиссия Европейского Союза запустила новый онлайн-инструмент для поиска работы, EU Talent Pilot Initiative, чтобы помочь украинцам, спасающимся от войны, найти работу в Европейском Союзе.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Запуская такой инструмент, Комиссия нацелена на быструю и эффективную интеграцию граждан Украины в рынок труда, чтобы они могли быстрее наладить свою жизнь, обрести финансовую независимость и сохранить свои навыки.

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"EU Talent Pool Pilot — это онлайн-инструмент поиска работы для людей, спасающихся от войны в Украине и ищущих работу в ЕС. Это помогает определить и сопоставить их навыки и облегчает их сопоставление с работодателями ЕС", — говорится в заявлении Комиссии.

По данным Комиссии, пилотный проект по кадровому резерву ЕС будет реализован через портал EURES, который содержит более 3 миллионов вакансий и 4000 работодателей.

Было объяснено, что после регистрации соискатели смогут загружать свои резюме на портал EURES и подчеркивать свои соответствующие навыки.

При регистрации в инструменте поиска работы граждане Украины должны будут поставить галочку, подразумевающую их статус получателей временной защиты в одном из государств-членов ЕС. Кроме того, они должны будут поставить отметку в ячейке, указывающей страну, в которой они пользуются адекватной защитой.

В ходе этого процесса каждый сможет проконсультироваться с консультантами EURES из стран, участвующих в пилотном проекте, за любой помощью, которая может им понадобиться.

После завершения регистрации профили кандидатов будут доступны работодателям, национальным государственным службам занятости и частным агентствам занятости по всему ЕС. Таким образом, соискатели смогут просматривать доступные вакансии.

Объясняя право на участие, Комиссия заявила, что все украинские соискатели, пользующиеся временной защитой или адекватной защитой в соответствии с национальным законодательством, предоставляющим им право работать в государстве-члене ЕС, в котором они зарегистрированы, могут воспользоваться пилотным проектом Talen Pool.

"Подходящие лица, ищущие работу, — это лица, которым предоставлена ​​временная защита в соответствии с Директивой ЕС о временной защите или адекватная защита в соответствии с национальным законодательством, предоставляющим им право на работу"", — подчеркнула Комиссия.

Поскольку участие государств-членов в кадровом резерве ЕС является добровольным, Комиссия не предоставила список участвующих государств-членов, а предложила всем ознакомиться с картой на веб-сайте пилота.

Рынок труда во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 15 мая на украинском рынке труда спрос на работу значительно превышал ее предложение.

По данным опроса, проведенного среди своих бизнес-клиентов, в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать - 3,6%; работающих – 80,1%.

По состоянию на 4 сентября в Польше смогли найти работу более миллиона украинцев.

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