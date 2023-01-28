Эксперты собрали доступные вакансии в феврале для украинцев за рубежом.

Несмотря на послепраздничный период, низкий сезон на производстве и небольшое замедление экономики вакансии для граждан Украины в Европе пока есть, хотя их количество ощутимо уменьшилось по сравнению с предновогодним спросом на работу иностранцев.

Европейские работодатели трудоустраивают граждан Украины, которые выехали в Европу из-за войны и имеют статус временной охраны или рабочие визы. Эксперты Миграционной платформы EWL собрали доступные вакансии в феврале для украинцев за рубежом, которые не требуют специальных навыков и часто знания местного языка.

Польша

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Работа для украинцев в Польше есть в ведущих отраслях, где трудоустраиваются граждане Украины, в том числе беженцы. Вакансии в сфере логистики, в которой ищут работников складов. Хотя после праздников их заметно поубавилось в связи со спадом количества онлайн заказов. Также есть работа есть в автомобильной отрасли, которая испытывает нехватку работников. Больше вакансий появляется на предприятиях пищевой промышленности, которые готовятся к летнему сезону - например, в производстве мороженого. С 1 января в Польше подняли минимальную ставку до 3490 злотых брутто (29,7 тыс. грн.), а в июле ожидается еще одно повышение – до 3600 злотых брутто (30,7 тыс. грн).

Средняя зарплата для работников, выполняющих простую физическую работу и не требующих знания польского языка – 4000 - 4400 злотых (34 - 37 тыс. грн.)

Румыния

В Румынии работу для украинцев можно найти на логистических складах и производстве. Зарплаты в Румынии ниже по сравнению с другими странами Европы. Поэтому эта страна пытается конкурировать с лучшими условиями для беженцев из Украины, чтобы заполнить вакансии и одновременно дать им работу в сложное время.

Некоторые работодатели приглашают на работу женщин из Украины, предлагая бесплатное жилье и купоны на бесплатное питание со средней месячной зарплатой 550 евро (22 тыс. грн.). А один из автомобильных гигантов предлагает работу исключительно для украинских женщин, которые могут приехать в страну вместе с детьми.

Автомобильная промышленность оживила свою работу после пандемии. Как показывает отраслевое исследование, одно из самых больших опасений трети работодателей автомобильной отрасли в контексте войны в Украине – возврат трудоустроенных украинцев на родину и меньшее количество иностранных работников. Поэтому таким образом автопредприятие в Румынии пытается конкурировать с подобными заводами в других европейских странах, где также трудоустраиваются на подобную работу для граждан Украины.

Чехия

В Чехии ситуация с работой на данный момент подобна польской. Определенное влияние на рынок труда имеет и энергетический кризис, война в Украине, а также сезонный спад производства. Среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии сейчас – работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров, вентиляторов и кондиционеров для автомобилей или комплектования товары. Подавляющее большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, которая не требует знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать – 25 - 28 тыс. крон нетто (42,1 - 47,2 тыс. грн.)

Нидерланды

В Нидерландах граждан Украины трудоустраивают на предприятиях по производству мясной продукции и логистических складах с зарплатой 1800 евро в месяц брутто (72,2 тыс. грн.). Это также работа, которая не требует специальных навыков или знания языка.

Граждане Украины с опытом работы в гастрономической сфере и знанием английского языка на коммуникативном уровне могут трудоустроиться поварами или официантами и получать зарплату 1900-2000 евро нетто (76,2-80,2 тыс. грн.).

Работа для украинских беженцев за рубежом: детали

Несмотря на прогнозируемое определенное замедление польской экономики, работники из Украины потребуются в Польше и в этом году.

82% украинских беженцев не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения РФ, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% - в Румынии.