Самыми большими проблемами для бизнеса стали военная агрессия, логистические трудности и падение продаж.

В марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%, а в середине апреля этот показатель уменьшился почти вдвое.

Об этом УНИАН сообщила аналитическая служба OLX Украина.

Отмечается, что самыми большими проблемами для бизнеса стали военная агрессия, логистические трудности и падение продаж.

По данным опроса, проведенного среди своих бизнес-клиентов, в марте количество неработающих предпринимателей составило 16,3%; тех, кто планировал работать - 3,6%; работающих – 80,1%. Так, продолжавшие работать бизнесы были больше всего представлены в категориях "Дом и сад", "Электроника" и "Мода и стиль".

"Однако уже в середине апреля к работе вернулись 88% бизнесов, а количество неработающих – уменьшилось почти вдвое. Положительные изменения в OLX Украина зафиксировали и среди категорий, которые возобновили свою деятельность. К ним добавились "Запчасти" и "Хобби/Отдых/Спорт", - говорится в сообщении.

В итоге географически быстрее восстанавливают свою работу бизнесы в той части Киевской области, где не было активных боевых действий, а также во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Рынок труда во время войны:

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

По состоянию на 15 мая на украинском рынке труда спрос на работу значительно превышал ее предложение.

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