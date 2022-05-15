Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым.

На украинском рынка труда спрос на работу значительно превышает ее предложение.

Об этом говорится в исследовании кадрового портала grc.ua по результатам анализа базы вакансий и резюме в апреле-мае 2022 года.

"Люди стали активнее искать работу – и те, кто остался в своих городах, но потеряли работу из-за войны, и внутренние переселенцы, которых, по данным Международной организации по миграции, уже больше 8 миллионов. За последний месяц на сайте grc.ua прирост резюме составил +15%. Активность соискателей тоже выросла - количество отзывов на вакансии, если сравнивать с предыдущим месяцем, увеличилось на 20%", - говорится в сообщении.

Что касается работодателей, они также начинают восстанавливать рабочие процессы и размещают на кадровых порталах вакансии в различных профессиональных сферах. Однако количество предложений работы намного ниже количества желающих получить эту работу. Некоторые профессиональные сферы пострадали больше всего, в них новых предложений работы почти нет.

По данным Государственной службы занятости, в апреле на 25 тыс. 326 вакансий претендовали 283 тыс. 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составляла почти 12 человек. Согласно данным портала grc.ua, уровень конкуренции на одно рабочее место в апреле был несколько меньше и в среднем составлял 7 человек. Тем не менее, есть профессиональные сферы, в которых этот показатель намного выше из-за почти полного отсутствия предложений работы.

Больше всего вакансий открыто для специалистов сферы продаж (18,6%), в сфере ІТ, интернет, телеком (13,5%), для специалистов из сферы транспорта и логистики (9%), рабочего персонала (8,8%), в строительстве (5,9%), в медицине и фармацевтике (5,3%). Эти специалисты, кроме специалистов сферы строительства, были больше всего востребованы с начала войны. В отношении строителей и других специалистов сферы строительства, положительная динамика увеличения предложений работы для них стала прослеживаться с апреля.

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше всего актуальных вакансий.

"Больше всего предложений работы открыто в Киеве (33,9% от всех актуальных на сайте), Львовской области (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%). Однако и уровень конкуренции здесь намного выше, чем в западных регионах Украины", - сообщили аналитики.

Как сообщал УНИАН, количество вакансий в Украине на сегодня уменьшилась в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

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