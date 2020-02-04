В Украине снизилось производство стали

Производство металлопроката увеличилось на 4%, а чугуна сократилось на 5,1%.

Производство стали в Украине в январе 2020 года, по оперативным данным, сократилось на 2,7% по сравнению с январем 2019 года - до 1,8 млн тонн, сообщается на сайте объединения металлургических заводов «Укрметаллургпром».

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По данным объединения, при этом производство общего металлопроката за указанный период увеличилось на 4% - до 1,63 млн тонн, а выплавка чугуна уменьшилась на 5,1% – до 1,7 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине производство стали уменьшилось на 2% - до 21 млн тонн. Производство общего металлопроката выросло на 1% - до 18,45 млн тонн, выплавка чугуна увеличилась на 2% – до 20,53 млн тонн.