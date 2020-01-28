Украина сократила производство стали, но удержала 13-е место в мировом рейтинге (инфографика)

Украинские металлурги в 2019 году произвели 20,8 млн тонн стали.

Украинские металлурги по итогам 2019 года сократили производство стали на 1,2% по сравнению с 2018 годом - до 20,8 млн тонн, оставшись на 13-м месте в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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Согласно отчету ассоциации за 2019 год, лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай – 996,3 млн тонн (рост по сравнению с 2018 годом на 8,3%). Далее следуют: Индия (111,2 млн тонн, +1,8%), Япония (99,3 млн тонн, -4,8%), США (87,9 млн тонн, +1,5%), Россия (71,6 млн тонн, -0,7%), Южная Корея (71,4 млн тонн, -1,4%), Германия (39,7 млн тонн, -6,5%), Турция (33,7 млн тонн, -9,6%), Бразилия (32,2 млн тонн, -9%), Иран (31,9 млн тонн, +30,1%), Италия (23,2 млн тонн, -5,2%) Тайвань (22,1 млн тонн, -5,1%).

В 2019 году по сравнению с 2018 годом 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 3,4% - до 1,87 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские металлурги по итогам 2018 года сократили производство стали на 1,1% по сравнению с 2017 годом - до 21,1 млн тонн, опустившись при этом с 12-го на 13-е место в списке мировых производителей этой продукции.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.