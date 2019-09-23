Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в IT-сфере – Гончарук

По словам премьер-министра, сегодня IТ-индустрия - одна из самых прогрессивных в стране, поэтому приоритетом деятельности правительства является её комплексное развитие.

Украина заинтересована в сотрудничестве с Японией в сфере информационных технологий.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров по результатам встречи премьер-министра Украины Алексея Гончарука с японской делегацией во главе с главой Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори, во время которой обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня IТ-индустрия является одной из самых прогрессивных отраслей в стране.

"Одним из приоритетов деятельности нашего правительства является развитие IT-сферы. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - добавил Гончарук.

В пресс-службе отметили, что, по словам Мори, именно вектор IТ может стать толчком для развития Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября 2019 года Кабинет министров инициировал создание в Украине Фонда развития человеческого капитала, который направлен на поддержку IT-отрасли. Средства фонда должны направляться на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых, реализацию совместных программ с вузами.

Ранее, 13 февраля, в то время первый вице-премьер-министр Степан Кубив на заседании правительства отмечал, что отечественный IT-сектор формирует 4% валового внутреннего продукта Украины и обеспечивает работой около 150 тысяч украинцев, а среди приоритетов правительства - развитие IT-сектора, агропромышленного комплекса, авиастроения, туризма и инфраструктуры.