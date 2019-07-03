Вице-премьер назвал условия для ускорения роста экономики Украины

По его словам, сейчас Украина одновременно реализует несколько стратегических задач, что требует больших усилий по поиску оптимальных действенных инструментов для ускорения роста и реформ.

Украина демонстрирует уверенный экономический рост, но для существенного ускорения его темпов должна обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в ряде ключевых отраслей.

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Об этом во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто (Канада), заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает пресс-служба Минэкономразвития.

"Чтобы экономический рост был более динамичным, следует обеспечить открытие и либерализацию рынков для вхождения частного капитала в энергетике, агроиндустрии, инфраструктуре, финансовом секторе, а также обеспечить условия для развития частного бизнеса: дерегуляцию, защиту прав собственности, верховенство права, справедливую судебную систему, эффективные антикоррупционные меры", - цитирует Кубива пресс-служба Минэкономразвития.

По его словам, сейчас Украина одновременно реализует несколько стратегических задач, что требует больших усилий по поиску оптимальных действенных инструментов для ускорения роста и реформ.

"Цифровизация позволяет одновременно решить вопрос эффективности и прозрачности государственного управления, преодоления коррупции, инклюзивности в экономике, образовании, социальной сфере. Цифровизация – это мощный стимул к развитию городов, создание "смарт" инфраструктуры, медицины, государственных сервисов. А еще цифровые сервисы – это дополнительные 7-8% к росту ВВП Украины ежегодно", - цитирует Кубива пресс-служба Минэкономразвития.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.