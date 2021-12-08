Президент Украины поделился замечательными новостями из Лондона.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Великобритания дополнительно выделит 1 миллиард фунтов на поддержку Украины.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Отличные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", – подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеЗеленский пророчит Украине большие проблемы без сотрудничества с МВФНапомним, 12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмин подписал украинско-британское рамочное соглашение, которая предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз. Украина должна получить от Великобритании кредит в 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие ВМС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию. В рамках визита будут обсуждаться шаги для укрепления украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, оборонной сферах и в сфере безопасности.

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Автор: Виталий Саенко