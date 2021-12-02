Предполагается, что общий пакет финансовой помощи будет на 1,2 миллиарда евро.

Украина начала переговоры с Еврокомиссией о новом пакете финансовой помощи.

Такое заявление сделал уполномоченный Кабинета министров по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца, сообщает Bloomberg.

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Предполагается, что общий пакет финансовой помощи будет на 1,2 миллиарда евро.

"Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы", — заявил Буца.

По словам уполномоченного, администрация президента Украины уже начала переговоры о выделении финансовой помощи. Также сейчас идет согласование условий, на которых может быть предоставлена помощь.

Буца также отметил, что Еврокомиссия готова будет оказывать Украине дальнейшую поддержу в случае параллельной работы с МВФ.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл.

Автор: Елена Коваленко