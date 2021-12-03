Наибольшая доля долга приходится на Кипр – почти 21 миллиард долларов.

Национальный банк Украины опубликовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года.

Как отмечается в обнародованных материалах на официальном сайте регулятора, общий объем долга частного сектора по состоянию на конец 2 квартала текущего года составил 43,06 млрд долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

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Согласно обнародованным данным, наибольшая доля долга приходится на Кипр - почти 21 млрд долларов. На втором месте - Великобритания – 5,43 млрд долларов. На третьем - Нидерланды (2,38 млрд долларов).

В десятку также входят: Люксембург (1,28 млрд долларов), Германия (1,4 млрд долларов), Британские Виргинские Острова (1,27 млрд долларов), США (1,16 млрд долларов) и Российская Федерация (1,12 млрд долларов).

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл. Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

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Автор: Богдан Слуцкий