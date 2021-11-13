Соответствующее соглашение подписал в Лондоне посол Украины Вадим Пристайко.

Украина получит от Великобритании кредит на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов на развитие Военно-морских сил.

12 ноября в Лондоне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз, сообщает издание ZN.UA.

Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который будет предоставлен Украине Великобританией на 10 лет.

Напоминается, что договоренности между Украиной и Британией о развитии и укреплении Военно-морских сил были достигнуты год назад.

Читайте такжеБлинкен допустил, какими будут заявления России в случае полномасштабного вторжения в УкраинуВ ходе прошлогоднего визита президента Владимира Зеленского в Соединенное Королевство был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Украиной и Великобританией в военной и военно-технической сферах.

Меморандум предусматривал привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства (UKEF) в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Этим летом в Одессе был подписан меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Великобритании и ВМС Украины.

Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.

Новый морской флот Украины: договоренности с Лондоном

После подписания меморандума по проектам морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины 21 июня в службе по связям с общественностью Командования Военно-морских сил заявили, что вскоре Британия передаст Украине два корабля типа "Сендаун".

Кроме того, в рамках сотрудничества стран будет построено 8 ракетных катеров, первые два из которых – в Великобритании. Остальные планируется построить в Украине.

Также Великобритания предоставит Украине помощь в строительстве новых военно-морских баз на Азовском и Черном морях.

19 августа Зеленский сообщил, что в Украине к 2035 году планируется сформировать новый военно-морской флот.

Автор: Виктория Токарева