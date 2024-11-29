'Здравый смысл победил': налоговый закон вступит в силу с 1 декабря

Публикация закона была перенесена, чтобы он вступил в силу с 1 декабря.

Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря, а не с 29 ноября, как об этом сообщал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Бессонная ночь и есть результат - ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил. Будем считать это ошибкой печатника", - сообщил он в новой публикации в своем Telegram-канале.

Народный депутат Ярослав Железняк также отметил, что до 1 декабря военный сбор будет считаться, как и раньше, по ставке 1,5%.

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"Публикацию закона 11416-д о повышении сняли или перенесли... Короче опубликуют его теперь только завтра (30 ноября) и вступит в силу, как и планировалось, 1 декабря", - написал нардеп в Telegram.

Как писал УНИАН, вчера президент Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, который был принят Радой еще 10 октября.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что закон вступит в силу с 1 декабря. Однако вечером 28 ноября народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что, учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, военный сбор по новой ставке должен был бы быть удержан только за два дня ноября.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что это бы создало много неудобств, ведь бизнесу пришлось бы перечислять военный сбор по другой ставке.

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