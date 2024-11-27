Закон о повышении налогов является одним из ключевых требований кредиторов Украины.

Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"И закон о государственном бюджете на 2025 год, и закон об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни. Это является одним из ключевых требований наших кредиторов, МВФ. Правительство обратилось в Офис президента, к президенту относительно скорейшего подписания этих двух законопроектов", - сказал он.

По словам премьера, оба закона важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем.

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"После подписания этих законов мы получим дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции и выплату заработных плат Сил безопасности и обороны", - отметил Шмыгаль.

Он рассказал, что около 20 млрд грн в этом году и 140 млрд грн в следующем году - это та потребность, которую правительство планирует закрывать через повышение военного сбора.

"Каждая копейка от увеличения такого налога пойдет на заработные платы Сил безопасности и обороны", - подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, 60% расходов госбюджета-2025 приходится на сектор безопасности и обороны, и в следующем году на армию потратят более 2,2 трлн грн, что значительно больше, чем бюджет страны мирного времени.

Премьер отметил, что половину оборонного бюджета составляет зарплата наших защитников и защитниц. 739 млрд грн предусмотрено на производство и покупку военной техники и оружия, а почти 47 млрд грн направят на закупку дронов и 55 млрд грн - на модернизацию ОПК.

"Украина финансирует свою армию самостоятельно, а от партнеров привлекаем средства на гражданскую часть бюджета. Понимаем, из каких источников будут поступать эти средства и как будем покрывать все расходы", - подчеркнул Шмыгаль.

Повышение налогов в Украине

10 октября Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона о повышении налогов. Он, в частности, предусматривает повышение военного сбора до 5% с нынешних 1,5%.

Кроме этого, закон предусматривает установление военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы и установление военного сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц.

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