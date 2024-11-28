Документ вступит в силу с 1 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д). Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законопроект был принят парламентом во втором чтении еще 10 октября. Ожидалось, что повышение налогов произойдет задним числом с октября, однако президент долго не подписывал принятый проект закона. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, он вступит в силу с 1 декабря.

Закон, в частности, предусматривает повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП. Так, ФЛП-плательщики единого налога третьей группы будут платить военный сбор в размере 1% от дохода. При этом для физических лиц-предпринимателей-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой группы военный сбор устанавливается на уровне 10% размера минимальной заработной платы в месяц (минимальная зарплата сейчас составляет 8 000 грн, следовательно, военный сбор составит 800 грн).

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Также законом устанавливается ставка налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% и определяется размер авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих розничную торговлю топливом.

Кроме этого, устанавливается базовая ставка налога на прибыль предприятий небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Повышение налогов в Украине - главные новости

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря. По его словам, около 20 млрд грн в этом году и 140 млрд грн в следующем году - это та потребность, которую правительство планирует закрывать из-за повышения военного сбора.

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