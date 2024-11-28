Нардеп Ярослав Железняк заявил, что это создаст много неудобств для бизнеса.

Закон о повышении налогов, опубликованный сегодня, вступит в силу уже завтра, 29 ноября. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов Гетманцев.

"Учитывая срок публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, ВС по новой ставке должен быть удержан только за 2 дня ноября. Что касается ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате ВС по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана ВР. Убежден, правка будет поддержана", – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что утром должны опубликовать официальное разъяснение.

Если в течение 28 дней ноября в Украине действовала ставка 1,5% военного сбора, то в последние два дня ноября она составит уже 5%.

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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что это создаст много неудобств.

"Это столько неудобств сделает. 44 дня тянули и уже один день могли подождать. А так мощно создали на ровном месте проблему для бизнеса. Но уже ничего не сделаешь – 29 ноября (а не 01 декабря как обещали) закон вступит в силу. И оставшиеся дни придется как-то бизнесу пересчитывать по ставке 5%", – заявил он.

Повышение налогов в Украине

В четверг, 28 ноября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д), который был принят парламентом еще 10 октября.

Он предусматривает повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФЛП. Также устанавливается ставка налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% и определяется размер авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих розничную торговлю топливом.

Кроме этого, устанавливается базовая ставка налога на прибыль предприятий небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что документ вступит в силу с 1 декабря.

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