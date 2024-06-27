Летом будет происходить переориентация банков с развития ультракоротких вкладов на более длительные депозитные программы.

До конца лета средние ставки по гривневым депозитам будут на уровне мая-июня и составят 13-14% годовых, в то же время прирост новых вкладов может несколько приостановиться. Снижение учетной ставки до 13%, а также несущественное сокращение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам особо не повлияют на доходность по гривневым депозитам. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева.

При этом, как прогнозирует эксперт, в течение июля-августа дифференциация ставок по гривневым вкладам будет зависеть главным образом от срока вкладов. Так, по его данным, средние ставки на депозиты от 3 до 6 месяцев составят 12% годовых, средняя доходность вкладов сроком от 9 до 12 месяцев будет на уровне 13-14% годовых. Ставки на депозиты до 1,5-2 лет дадут в среднем 14-14,5% годовой доходности, а наибольшая доходность ожидается на вклады сроком от 2 до 2,5 лет, ставки по которым будут достигать 15% годовых.

В то же время Замотаев напомнил, что в мае ставки на ультракороткие вклады существенно сократились – в среднем на 3-4% и уже не превышают 6-7% годовых на вклады 1 месяца и до 10-11% – на вклады до 3 месяцев. Специалист связывает это с активизацией банковского кредитования, ведь июньское снижение учетной ставки до 13% значительно удешевляет ресурсы под потенциальные кредиты.

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"В летний период в сегменте банковских депозитов будет наблюдаться относительная "статика" по ставкам и активности новых вкладчиков. Однако, как мы прогнозировали еще в начале года, будет происходить достаточно заметная переориентация банков с развития ультракоротких вкладов (1-3 мес.) на более длительные во времени депозитные программы сроком от 1 года до 2,5 лет. Вполне возможно, что к началу осени их доля достигнет отметки в 25-30% от общего количества депозитов", – сказал банкир.

Замотаев считает, что до конца 2024 года экономическая ситуация в стране будет оставаться достаточно благоприятной для дальнейшего развития гривневых вкладов.

Банковские ставки в Украине

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня. Регулятор продолжил цикл смягчения процентной политики, учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики.

Ранее директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев прогнозировал, что в мае большинство банков откорректирует ставки по гривневым вкладам, и их максимальная доходность не превысит 15% годовых.

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