НБУ смягчил процентную политику, учитывая сдержанные показатели инфляции.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

"Учитывая все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики, Национальный банк продолжает цикл смягчения процентной политики, чтобы поддержать восстановление экономики", - сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

По его словам, после длительного периода снижения инфляция осталась неизменной в апреле и лишь незначительно выросла в мае - до 3,3% в годовом измерении. Такие темпы роста потребительских цен были ниже, чем ожидал НБУ. Как и ранее, отклонение от прогноза прежде всего обусловлено стремительным удешевлением сырых продуктов питания благодаря благоприятным погодным условиям, эффектам высоких прошлогодних урожаев и переориентации отдельных производителей на внутренний рынок.

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Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития Пышный назвал ход полномасштабной войны, ведь длительная война высокой интенсивности, истощающая страну, является основным риском для экономики.

Также, по его словам, сохраняются и другие риски, большинство из которых также прямо или косвенно связаны с ходом войны, в частности:

возникновение дополнительных бюджетных потребностей для поддержания обороноспособности или покрытия значительных дефицитов, в частности в энергетической сфере;

дальнейшие поражения инфраструктуры прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения;

продолжение частичного блокирования границ некоторыми странами ЕС для грузовых перевозок, что будет сдерживать экспорт и удорожать импорт;

углубление негативных миграционных тенденций.

Кроме этого, по словам главы Нацбанка, потенциальное повышение косвенных налогов и акцизов для финансирования бюджетных нужд может иметь дополнительный вклад в показатель инфляции в этом году. В то же время оно поддержит обороноспособность страны и устойчивость публичных финансов.

"Учитывая баланс рисков, все еще сдержанные показатели инфляции и продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий, Правление НБУ решило снизить учетную ставку на 0,5 п. п. до 13,0%", - отметил Пышный.

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В конце апреля НБУ снизил учетную ставку до 13,5% после снижения ее до 14,5% в марте. Этому способствовало ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки.

Учетная ставка - монетарный инструмент, который определяет процент, под который Национальный банк предоставляет кредиты банкам. От этого зависят проценты, под которые банки будут предоставлять кредиты и депозиты населению и бизнесу. С помощью учетной ставки Нацбанк пытается влиять на инфляцию.

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