Сумму пособия будут определять на основе чек-листа.

Скорость получения украинцами компенсаций за поврежденное жилье зависит от оперативности работы местных властей и комиссий по рассмотрению заявок.

"Местная власть должна создать специальную комиссию по рассмотрению вопроса выплаты компенсаций. Она консультирует жителей общины, рассматривает заявки на выплату компенсации, обеспечивает обследование поврежденного жилья и вносит информацию в реестр поврежденного и уничтоженного имущества", - заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, комиссия будет определять сумму государственной финансовой помощи на основе утвержденного правительством чек-листа.

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"В составе комиссии должны быть правоохранители, которые будут проверять наличие ограничений для получения компенсации. Также к работе комиссии могут приобщать представителей местного самоуправления, государственных органов, работники предприятий, экспертов, оценщиков, исполнителей работ и услуг, связанных со строительством, представителей международных и общественных организаций", - подчеркнула нардеп.

Однако к заседанию комиссии не должны допускаться лица, у которых есть потенциальный или реальный конфликт интересов.

Программа "єВідновлення" - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 мая началась регистрация заявок на выплату денежной помощи по программе "єВідновлення". Услугу запустило Минцифры в приложении "Дия". Украинцы смогут подавать заявки для получения денег на восстановление и ремонт своего жилья, которое было повреждено в результате военных действий. Максимальная сумма - 200 тыс. грн.

В первый день работы программы в системе произошел сбой из-за массовой подачи украинцами тысяч заявок.

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