Зеленский рассказал, что сегодня было совещание с чиновниками относительно программ восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны.

За сегодня в сервисе "єВідновлення" много заявок о восстановлении разрушенного из-за войны жилья. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Шаг за шагом на основе тех ресурсов, которые имеем сейчас реализуем и программы текущего восстановления нашей страны. В частности, сегодня заработал государственный сервис "єВідновлення". Это поддержка людей, нуждающихся в ремонте домов или квартир после повреждений войной. Уже за этот день имеем значительное количество заявок в "Дие". В целом речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов", - сказал он.

При этом подчеркнул, что должны получить и помощь те люди, которые смогли своими силами восстановить поврежденное жилье. "Равенство в помощи - это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг - возмещение за потерянное жилье. И это будет", - добавил президент Украины.

Видео дня

Зеленский рассказал, что сегодня было совещание с чиновниками относительно программ восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны. По его словам, прорабатываются все аспекты восстановления в новом формате безопасности.

"Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент... все то, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала", - подчеркнул президент Украины.

Он отмечает, что в мае будут доработаны государственные программы в этом направлении, чтобы уже в июне выйти "на практическую работу с партнерами по нашим планам". Зеленский подчеркнул, что это касается восстановления критических систем, стратегической трансформации нашей страны. Он добавил, что это даст толчок для развития и всем нашим партнерам, кто будет сотрудничать с Украиной.

"Именно здесь, в Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас, в Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество", - подчеркнул президент Украины.

Запуск сервиса " єВідновлення " в Украине - детали

Сегодня началась регистрация заявок на денежную помощь по программе "єВідновлення". Министерство цифровой трансформации запустило в "Дие" услугу "єВідновлення". Украинцы отныне могут подать заявление на портале и получить средства на ремонт жилья, поврежденного в результате боевых действий. Они могут подать заявление в действии и получить средства на ремонт по программе естьобновление. Максимальная сумма - 200 тыс. грн.

Из-за подачи украинцами тысяч заявок в первый день работы программы "єВідновлення" в системе произошел сбой.