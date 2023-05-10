В Украине стартовала программа "єВідновлення", которая дает гражданам возможность получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, отметив, что отправить заявление о получении выплаты можно в приложении "Дія", а средства будут зачислены на специальную карточку "єВідновлення".
Федоров отметил, что на первом этапе помощь получат люди, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте – которые пригодны для проживания, но нуждаются в замене окон, дверей, ремонте крыши и тому подобное. Приоритет будут иметь участники боевых действий, мобилизованные, семьи погибших военных, люди с инвалидностью I и II групп и многодетные семьи. Максимальная сумма на восстановление одного объекта - 200 тысяч гривен. Сумму компенсации будет определять специальная комиссия, которую направят местные власти.
"Далее масштабируем программу. Чтобы помощь получили люди, дома которых были полностью уничтожены в результате российской агрессии", - отметил Федоров.
В Telegram-канале приложения "Дія" отмечается, что возмещение можно будет получить, если жилье:
- повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года;
- подлежит восстановлению;
- размещено на неоккупированной территории;
- не был полностью отремонтирован самостоятельно.
Выплату можно будет потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы "єВідновлення".
Восстановление поврежденного в результате войны жилья
По оценкам Всемирного банка, Украине понадобится не менее 411 миллиардов долларов на восстановление после войны. При этом сумма не включает данные о потерях инфраструктуры, жилья и бизнеса на оккупированных территориях.
По данным председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, по состоянию на конец апреля украинцы уже подали более 360 тыс. заявок на восстановление разрушенного или поврежденного жилья, общей площадью почти 25 млн кв. м.