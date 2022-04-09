Москва не сможет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта".

Москва не сможет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга. Об этом сообщает Reuters.

По сути, Россия может столкнуться с первым суверенным внешним дефолтом более чем за столетие.

"В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначально причитающимся суммам, или что правительство конвертирует эти платежи в течение 30-дневного льготного периода", — отмечает агентство.

S&P и рейтинг дефолта:

S&P присваивает выборочный рейтинг дефолта, когда считает, что должник выборочно не выполнил свои обязательства по конкретному выпуску или классу обязательств, но продолжит своевременно выполнять свои платежные обязательства по другим выпускам или классам обязательств.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Вас также могут заинтересовать новости:

S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Экономика России уже обречена, даже без вторжения в Украину - S&P и Fitch