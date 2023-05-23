Речь идет о восстановлении больниц, учебных заведений, ЦПАУ, общественных и культурных центров.

Кабинет министров Украины распределил дополнительной субвенции для регионов объемом 588 миллионов гривень, о чем во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Помогаем регионам и общинам, которые особенно пострадали от войны. 588 млн грн будет выделено бюджетам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей на реализацию в этом году 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы", - сказал он.

По словам председателя правительства, указанные 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦПАУ, общественных и культурных центров.

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Напомним, что по оценкам Всемирного банка, Украина потребует не менее 411 миллиардов долларов на восстановление после войны.

С 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", по которой украинцы могут получить до 200 тысяч гривень на ремонт жилья, пострадавшего от войны.

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