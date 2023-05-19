Уже сегодня в стране продолжаются интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов.

Кабинет министров утвердил план подготовки к осенне-зимнему периоду и создал штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме.

Об этом во время заседания правительства отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Также устанавливаем алгоритм прохождения процедур для начала ремонтов энергообъектов. Речь идет о взаимодействии операторов критической инфраструктуры, министерств, агентства восстановления и областной военных администраций. Все будет происходить быстро, чтобы успеть к следующему осенне-зимнему периоду", - добавил он.

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Также он отметил, что уже сегодня в стране продолжаются интенсивные ремонты сетей и энергетических объектов.

"Не просто делаем и ремонтируем, а модернизируем. Наша цель - обезопаситься от российских атак. Россия не откажется от терроризма, но в наших силах свести его последствия к минимуму. Для этого аккумулируем помощь партнеров, делаем запасы ремонтного оборудования, децентрализуем систему с помощью объектов малой генерации", - отметил премьер.

Подготовка Украины к следующему отопительному периоду

Напомним, что в Украине официально отопительный сезон 2022/2023 годов закончился 14 апреля, о чем сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", тогда же национальная компания заявила о начале подготовки к следующей зиме. 17 апреля "Нафтогаз" начал закачку газа в ПХГ.

При этом Украина впервые пережила зиму на своих ресурсах угля без импорта.

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