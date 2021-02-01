Дефицит торговли товарами сократился более чем в 2 раза, а профицит торговли услугами вырос более чем в 2 раза.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2020 год сведен с дефицитом 1,677 миллиарда долларов против дефицита в 12,5 миллиарда долларов годом ранее.

Читайте такжеВ Украине дефицит госбюджета-2020 превысил 200 миллиардов гривеньКак сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за этот период сократился более чем в 2 раза - с 14,26 до 6,31 миллиарда долларов.

Также сообщается, что профицит внешней торговли услугами вырос более чем в 2 раза – с 1,75 миллиарда долларов до 4,64 миллиарда долларов.

Справка УНИАН.

По данным Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год.

В то же время, по оценкам Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2019 год сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше показателя годом ранее.

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Автор: Екатерина Жирий