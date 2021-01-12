Товарооборот за прошлый, 2020 год, составил более 103 миллиардов долларов.

Импорт товаров в Украину в 2020 году составил 54,2 миллиарда долларов, что на 10,3%, или 6,2 миллиарда долларов, меньше по сравнению с 2019 годом, экспорт украинских товаров уменьшился на 1,7%, или на 0,85 миллиарда долларов - до 49,2 миллиарда долларов.

Читайте такжеМинэкономики прогнозирует падение ВВП УкраиныОб этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, товарооборот за январь-декабрь 2020 года составил 103,4 миллиарда долларов, при этом разница между экспортом и импортом (сальдо) – отрицательная и составляет 5 миллиардов долларов.

"Крупнейшими странами, из которых импортировали товары в Украину, являются Китай - 8,3 миллиарда долларов, Германия - 5,1 миллиарда долларов и Россия - 4,6 миллиарда долларов. Всего экспортировали в Китай - на 7,1 миллиарда долларов, в Польшу - на 3,3 миллиарда долларов, Россию - на 2,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, в тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят: зерновые - на 9,4 миллиарда долларов, черные металлы - на 7,7 миллиарда долларов, подсолнечное масло - на 5,8 миллиарда долларов.

Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - на 8 миллиарда долларов, машины, оборудование и механические устройства - на 6,1 миллиарда долларов, средства наземного транспорта - на 5,5 миллиарда долларов.

Что этому предшествовало

Импорт товаров в Украину за 11 месяцев 2020 года составил 48,4 миллиарда долларов, что на 10,8%, или 5,9 миллиарда долларов, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров уменьшился на 3,5%, или на 1,6 миллиарда долларов - до 44,3 миллиарда долларов.

По данным Госстата, внешнеторговый баланс Украины за 2019 год был сведен с дефицитом в 3,633 миллиарда долларов, что в 1,7 раза ниже дефицита за 2018 год в объеме 6,213 миллиарда долларов.

Дефицит внешней торговли товарами в 2019 году вырос на 8,8% – до 10,723 миллиарда долларов.

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Автор: Богдан Слуцкий