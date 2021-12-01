Бизнес в ноябре ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам ежемесячного расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА).

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Отмечается, что бизнес в ноябре ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий. Стремительное подорожание энергоносителей, дефицит сырьевых товаров, увеличение производственных затрат и рост заболеваемости в Украине и в мире ухудшили оценки предприятий большинства секторов экономики, которые участвуют в ежемесячных опросах.

По данным НБУ, оценки по занятости ухудшились: предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников. Предприятия строительства имеют худшие ожидания по найму, предприятия услуг сохраняют нейтральные оценки.

Что касается оценки результатов деятельности и перспектив развития, то предприятия сферы услуг сильнее всего отреагировали на усиление карантинных ограничений ухудшением ожиданий своих экономических результатов.

Предприятия торговли не ожидали изменений в результатах деятельности и сохранили позитивные ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

Предприятия строительства улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов, в то же время их ожидания роста цен на продукцию (услуги) собственного производства остаются очень высокими.

Предприятия промышленности незначительно улучшили ожидания относительно объема изготовленной продукции. В то же время они были сдержаннее в своих ожиданиях относительно объема новых заказов, в том числе экспортных.

Что такое ИОДА:

Ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) - инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

21 октября 2021 года НБУ ожидал, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.

1 ноября 2021 года предприятия всех секторов экономики прогнозировали дальнейшее подорожание собственной продукции и услуг на фоне повышения промышленной инфляции и соответственно высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы.

Автор: Екатерина Жирий