Особенностью 2021 года стало ускорение инфляционной динамики.

Кабинет министров прогнозирует замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Такие данные содержатся в опубликованном проекте государственного бюджета на 2022 год.

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Предполагается, что индекс потребительских цен составит 6,2% декабрь к декабрю предыдущего года и 7,2% в среднем к предыдущему году.

"В 2022 году прогнозируется, что рост внутренних цен на потребительском рынке замедлится до 6,2% (декабрь к декабрю) с последующим нисходящим трендом. Стабилизация темпов инфляции на низком уровне создаст дополнительные возможности для более интенсивной интеграции в системы финансовых и производственных отношений европейского рынка на выгодных паритетных началах", - говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета.

Отмечается, что в то же время, со стороны внешней среды существует риск продолжения инфляционного тренда в развитых странах, что создает риски усиления импорта инфляции в Украине.

Согласно документу, особенностью 2021 года стало ускорение инфляционной динамики.

"По сравнению с августом прошлого года рост потребительских цен составил 10,2%, что является максимальным значением с мая 2018 года. При этом базовая инфляция также продемонстрировала ускорение до 7,2%. Такая динамика, в основном, обусловлена ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы, стимулирует как непосредственное повышение цен на эти товары в Украине, так и повышение производственных расходов предприятий в результате роста стоимости сырья и энергии", - говорится в пояснительной записке.

Среди других факторов отмечается также реализация части отложенного во время жестких карантинных ограничений потребительского спроса и компенсация понесенных бизнесом во время ограничений убытков.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Екатерина Жирий