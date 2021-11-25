Следующей осенью с наступлением нового отопительного сезона цены на газ снова вырастут, что приведет к росту тарифов для населения.

С осени следующего года цены на газ будут расти, от чего пострадает как население, так и промышленные предприятия.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

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По его словам, меморандум с МВФ предусматривает, что государство не будет вмешиваться в формирование цен на газ и тарифов на отопление, и цены и тарифы будут формироваться на рынке. С 2022 года "Укргаздобыча", основной поставщик природного газа, будет продавать 50% газа на бирже по рыночным ценам, а начиная с 2024 года - 100%.

"Отказ от государственного регулирования приведет к существенному росту тарифов. Власти надеются, что весной, после завершения отопительного сезона, цены на газ существенно снизятся и не придется значительно повышать тарифы. Но уже осенью с наступлением нового отопительного сезона цены на газ снова вырастут, что приведет к росту тарифов для населения. Пострадают и промышленные предприятия продукция которых, при высоких ценах на газ, будет не конкурентоспособной", - сказал эксперт.

По мнению Хмелевского, тот вред, который будет причинен украинской экономике из-за введения рыночных цен на газ, значительно больше, чем 700 млн. долларов кредита МВФ.

"Этот кредит был вообще ненужен Украине. Нацбанк и без того имел 29,7 млрд долларов валютных резервов, а это более чем достаточно для поддержания курса гривны", - считает эксперт.

Stand-by для Украины:

9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

22 ноября Международный валютный фонд согласовал выделение Украине транша в 700 млн долларов. Украина получила его 24 ноября.

24 ноября МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.

Автор: Екатерина Жирий