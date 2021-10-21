По оценкам центробанка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года.

Национальный банк Украины ожидает, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.

Об этом говорится в материалах регулятора.

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Отмечается, что Нацбанк сохраняет прогноз инфляции в 2021 году на уровне 9,6%. По оценкам центробанка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года, а в дальнейшем инфляционный тренд развернется.

"Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур. Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов Национального банка по ужесточению монетарной политики – оптимизации ее операционного дизайна, полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки", - говорится в сообщении.

В НБУ прогнозируют, что под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели. Стремительному снижению инфляции помешают более длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивый потребительский спрос. Кроме того, учитывая растянутые во времени эффекты этих проинфляционных факторов, замедление инфляции до цели 5% потребует от Национального банка более жестких монетарных условий в течение 2022-2023 годов, чем предполагалось в июльском прогнозе регулятора.

Отмечается, что в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне, ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Более высокие производственные затраты бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими.

В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Госбюджет-2022:

Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.

Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.

15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Екатерина Жирий