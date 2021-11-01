Предприятия торговли и сферы услуг ожидают увеличения численности работников.

Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание собственной продукции и услуг на фоне повышения промышленной инфляции и соответственно высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка по результатам ежемесячного расчета индекса ожиданий деловой активности (ІОДА).

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Отмечается, что устойчивый потребительский спрос и инвестиционная активность продолжали положительно влиять на ожидания респондентов, в то же время подорожание энергоносителей, рост заболеваемости и усиление карантинных мер как в Украине, так и мире ослабили положительные оценки.

Оценки опрошенных предприятий по занятости являются неоднородными: предприятия торговли и сферы услуг ожидают увеличения численности работников, зато респонденты промышленности и строительства второй месяц подряд настроены на ее сокращение.

Что касается оценки результатов деятельности и перспектив развития, то предприятия торговли сохранили самые оптимистичные оценки в октябре 2021 года. Респонденты несколько ослабили позитивные ожидания относительно объема товарооборота и объема закупки товаров для продажи.

Предприятия промышленности положительно оценивают экономические результаты и перспективы своей деятельности шестой месяц подряд, но более сдержанно, чем в предыдущем месяце, оценивают будущее рост объемов изготовленной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных.

Предприятия сферы услуг также сохраняют оптимистичные оценки результатов своей деятельности и продолжают ожидать роста объемов оказанных услуг, новых заказов и услуг в процессе исполнения.

Предприятия строительства наиболее тщательно оценили перспективы своей деятельности, при этом респонденты улучшили оценки объемов выполненных строительных работ и новых заказов. В то же время они сдержаннее прогнозируют рост объемов закупки сырья и материалов на фоне очень высоких ожиданий по повышению цен поставщиками и стоимости услуг подрядчиков.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

21 октября 2021 года НБУ ожидал, что инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего – достигнет цели 5%.

Автор: Екатерина Жирий