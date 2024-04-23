На одного жителя приходится 66 банкнот и 179 монет.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины находилось 780,3 млрд грн, что на 16 млрд грн (2,1%) больше, чем на начало 2024 года (764,4 млрд грн). Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что такие темпы роста налички в обращении связаны с сезонными факторами. Традиционно в первом квартале года наряду с ростом происходит изъятие наличных денег из обращения, которые были выпущены в прошлые периоды.

Так, по данным НБУ, по состоянию на начало апреля в наличном обращении находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд грн, а также 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн. На одного жителя приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года – 66 и 177 соответственно).

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Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривень, монет – 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества в обращении соответственно). Меньше всего в обращении находится банкнот номиналом 50 гривень, а монет – 10 гривень (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

Финансовые новости

В Украине стало больше валютных обменников. По итогам 2023 года пункты обмена валют обеспечили поступление 384,7 миллиона гривень налогов в бюджеты разных уровней.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,79 грн. Это стало очередным историческим максимумом.

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