Все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юридическим лицам.

По итогам 2023 года пункты обмена валют обеспечили поступление 384,7 миллиона гривен налогов в бюджеты разных уровней. Об этом в Telegram сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, по состоянию на 1 февраля 2024 года в реестре пунктов обмена валют значился 3851 обменник, или на 84 обменника больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Народный депутат добавил, что все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юридическим лицам.

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В то же время за январь 2024 года они уплатили налогов на сумму 64,2 миллиона гривен.

Обмен валю в Украине

Стоит напомнить, что в ноябре 2022 года, уже во время полномасштабной войны, Верховная Рада приняла закон, который внедряет обязательную уплату авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Так, каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; в размере одной минимальной зарплаты – в населенном пункте, численность которого меньше чем 50 тыс. жителей.

По состоянию на 14 февраля средний курс доллара у валютных обменниках Киева подорожал на 19 копеек – до 38,32 грн/доллар (продать доллар можно за 38,20 грн). Курс евро в обменниках подорожал на 9 копеек – до 41,59 грн/евро (курс продажи – 41,40 грн/евро).

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