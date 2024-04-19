Курс гривни к евро установлен на уровне 42,38 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,79 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также упала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 42,38 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 10 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,80/39,82 грн/долл., евро – 42,40/42,41 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 19 апреля, вырос на 6 копеек – до 39,95 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 42,95 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 15 копеек – до 40,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,90 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня подорожал также на 15 копеек и составляет 43,05 грн/евро (курс продажи – 42,85 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 19 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, не изменился и составляет 42,90 грн за евро.

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