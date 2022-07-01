18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны.

Кабинет министров будет работать над ослаблением требований и расширением программы "5-7-9" для получения кредита.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявила заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

"Правительство в будущем будет работать над ослаблением этих требований (к программе "5-7-9" – УНИАН) и над расширением случаев, на которые можно получить кредит. Потому что очевидно, что многие предприятия, которые работали стабильно, могут быть разрушены из-за российских ракет и снарядов. Здесь уместно было бы кредитовать на восстановление именно предприятия и поврежденного имущества", - сказала она.

Пидласа считает, что правительство должно подумать над тем, чтобы кредитовать на релокацию бизнеса, потому что перевозить производство не является дешевым.

Кредитование бизнеса во время войны:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны.

На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство.

После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Грантовая программа в Украине:

7 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей, рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

10 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украинцы смогут получить грант на обучение в IT сфере от государства.

24 июня появилась информация о том, что Кабмин запускает программу безвозвратных грантов. Финансирование могут получить предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и тому подобное.

26 июня 2022 года в Минфине рассказали, когда Украине придется отдавать кредиты, взятые во время войны.

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