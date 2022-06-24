Финансирование могут получить предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и тому подобное.

Кабинет министров Украины запускает программу безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Первая программа — безвозвратные гранты на создание и развитие перерабатывающих предприятий. Это могут быть предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и тому подобное. Государство предоставит до 8 млн грн помощи тем, кто уже имеет бизнес в сфере переработки, или хочет запустить новые проекты", - отметил он.

По его словам, грант можно будет потратить на приобретение оборудования. А главные требования к получателям - создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов.

"Люди, которые хотят получить грант, должны представить рабочую идею, четкий бизнес-план и привлечь собственные средства на свое дело. Условия софинансирования - для первых заявителей собственный взнос должен составить 30%. Также даем дополнительные возможности получить доступный кредит по программе "5-7-9" в размере до 16 млн грн", - отметил премьер-министр.

Грантовая программа в Украине:

7 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей, рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

10 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украинцы смогут получить грант на обучение в IT сфере от государства.

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