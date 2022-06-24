По данным Министерства финансов, ежемесячный дефицит государственного бюджета достигает 5 млрд долларов.

Международная помощь в виде кредитов не будет дополнительным бременем для украинской экономики в будущем, поскольку средства предоставляются на долгий срок и под низкий процент.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

"Нам нужно выиграть войну. А дальше будем говорить о послевоенном восстановлении... И мы берем кредиты долгосрочные, 15 лет и выше. Поэтому мы не создаем дополнительное долговое бремя на ближайшие годы. Поэтому в этом плане можно быть спокойным", - подчеркнул Марченко.

Грантовая программа в Украине:

7 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров по поручению президента Владимира Зеленского разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса.

"Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей, рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию", - заявил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и подать на рассмотрение правительства.

10 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украинцы смогут получить грант на обучение в IT сфере от государства.

24 июня появилась информация о том, что Кабмин запускает программу безвозвратных грантов. Финансирование могут получить предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и тому подобное.

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