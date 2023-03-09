Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,25 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 15 копеек – до 38,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 20 копеек – до 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,25 грн за долл., евро – 40,18 грн за евро.

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Ситуация с курсом во время войны

Спустя неполные три месяца после российского вторжения в Украину, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса.

Речь шла о курсе, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, при том, что ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Не смотря на то, что до полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни, 21 июля 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25%.

Аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в марте не перешагнет отметку в 44 грн/долл.

В то же время, директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко прогнозирует, что до 12 марта на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность с незначительными колебаниями курса в пределах 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

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