Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек – до 38,50 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 30 копеек – до 40,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,00 грн/долл., евро - 39,70 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Ситуация с курсом во время войны

Несмотря на то, что до российского вторжения курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, с 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко прогнозирует, что с 6 по 12 марта на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность со незначительными колебаниями наличного курса в пределах 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

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