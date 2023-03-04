Ряд положительных факторов стимулируют рост доверия граждан к гривне.

За последние две недели курсовой коридор изменился. Теперь он составляет 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро. Этому способствовало несколько благоприятных для украинской гривни факторов. Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента казначейства Банка COMINBANK Герман Марченко.

"За прошедшие 2 недели наличный курс в обменных пунктах был "подвижным". В частности уменьшилась разница между курсом покупки и продажи до 0,1-0,2 грн за доллар и около 0,3 грн за евро: небольшая разница между курсами в обменных пунктах одно из наглядных свидетельств стабильности на рынке", - сообщил Марченко.

По словам банкира, благодаря хорошим новостям на внутреннем и внешнем финансовых рынках формируются позитивные ожидания участников рынка.

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"Наблюдается умеренный уровень инфляции, который меньше 1%. Системная макрофинансовая помощь: ежемесячно Украина получает более 4 млрд долларов от ЕС и США, что помогает покрывать бюджетный дефицит. Стабильные учетная ставка на уровне 25% и официальный курс валют (36,6 грн за доллар), баланс между спросом и предложением на наличную валюту благодаря внедренным депозитным "конвертационным" программам и своевременным валютным интервенциям регулятора", - сообщил эксперт.

Все эти факторы влияют на общие настроения рынка и стимулируют рост доверия граждан прежде всего к гривне.

"Таким образом, с 6 по 12 марта на валютном рынке будет сохраняться относительная стабильность со незначительными колебаниями наличного курса в пределах 38-39, 5 грн за доллар и 40-41 грн за евро", - прогнозирует Марченко.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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