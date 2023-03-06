С 1 апреля добавится негативный фактор, который может повлиять на девальвацию гривни, отметил эксперт.

Наличный курс доллара в Украине в марте будет находиться в пределах коридора от 38 до 44 грн/долл. Благодаря помощи западных партнеров ситуация на валютном рынке в Украине остается стабильной.

Как прогнозирует аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, "это такой более или менее вероятный коридор, в котором гривня будет колебаться в течение следующих нескольких недель, а, возможно, и месяц", предает "Обозреватель".

"Сейчас видим приток валюты от наших внешних партнеров, международной помощи, и видим, что начался аграрный цикл", - отметил эксперт.

По его прогнозу, с 1 апреля добавится негативный фактор, который может повлиять на девальвацию гривни. Речь идет о возможности для нерезидентов вывести доходы, которые они получат на рынке ОВГЗ.

"Ситуация достаточно неопределенная. Гривня может как укрепиться временно, так и девальвировать", - добавил аналитик.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар перед выходными

Напомним, в банковских обменниках Киева 3 марта курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего дня - 39,25 грн/долл. Оотносительно евро курс гривни подорожал на 10 копеек - до 41,30 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанке" 3 марта остался на уровне предыдущего дня - 38,90 грн за доллар. Курс евро к гривне также не изменился - 41,00 грн/евро.