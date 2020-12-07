Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне $26,1 миллиарда.

Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Читайте такжеНацбанк уже месяц не участвует в валютных операциях на межбанке

Согласно сообщению, международные резервы Украины в ноябре уменьшились крайне незначительно – на 0,02%, или 4,7 миллиона долларов, в результате погашения внешних и внутренних обязательств государства и операций Национального банка для сглаживания курсовых колебаний на валютном рынке, которые были уравновешены за счет валютных поступлений в пользу правительства.

В целом, по данным Нацбанка, динамику резервов в течение ноября определяли, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом.

"Валютные поступления в пользу правительства составляли 355,5 миллиона долларов, в том числе 345,5 миллиона долларов - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). В то же время общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 319,6 миллиона долларов. Из этой суммы 245,9 миллиона долларов были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, 72,5 миллиона долларов - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте", - сказано в сообщении.

Что повлияло на международные резервы

Также, по данным регулятора, на динамику резервов повлияли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Отмечается, что в начале ноября спрос на валюту на межбанковском валютном рынке превышал предложение в результате продолжения оживления деловой активности, в том числе из-за активизации импортеров. Для сглаживания колебаний в сторону обесценивания Нацбанк провел несколько интервенций по продаже валюты на сумму 87 миллионов долларов. В то же время в отдельные дни, когда на рынке наблюдалось избыточное предложение валюты, Национальный банк приобрел 41 миллион долларов. Последние три недели ноября валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил с интервенциями.

Согласно сообщению, также произошла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют, и в прошлом месяце их стоимость увеличилась на 77,9 миллиона долларов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5% - до 26,1 миллиарда долларов.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов, достигнув семилетнего максимума.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий