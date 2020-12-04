Курс гривни к евро укрепился до 34,39 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 7 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,29 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 34,39 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 7 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,29 (4 декабря – 28,30)

100 EUR – 34,39 (4 декабря – 34,40)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,28/28,30 грн/долл., к евро – на уровне 34,39/34,41 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на 4 декабря установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,30 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий